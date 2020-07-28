На Донбассе три года не выдавали "бэби-боксы": появилась инструкция, как получить деньгами

Среди всех регионов Украины только в Донецкой области роженицам не выдали ни одного “бэби-бокса” с 2018 года, когда эта программа заработала на государственном уровне.

Об этом сообщило ТСН.ua. Местные жители подтвердили, что на подконтрольной Украине территории не выдают ни “пакетов малыша”, ни денежной компенсации.

В Донецкой ОГА пояснили, что остались без "бэби-боксов" потому, что не заключили Проектные соглашения на их получение с ООН, что было предусмотрено Постановлением правительства о "пакетах малыша".

"Облгосадминистрацией в течение 2018-2019 годов направлялись письма с замечаниями и предложениями о внесении соответствующих изменений, принятие которых позволило бы подписать Проектное соглашение и реализовать пилотный проект "пакет малыша". Но в связи с недостаточностью оснований для подписания и наличием в Соглашении вопросов, которые вызывают сомнения относительно возможности их решения в предложенный способ, Проектное соглашение не было подписано", – объяснили в ОГА.

Выплату же компенсации жителям Донецкой области, которые осталась без "бэби-боксов" еще в 2018-19 годах, не производили из-за блокировки выделения бюджетных средств Министерством финансов.

И только в 2020 году Донецкая ОГА ввела выплату денежной помощи лицам, которые проживают на подконтрольной территории и у которых родились дети с 1 сентября 2018 года по 31 декабря 2019 года, за счет областного бюджета.

В облгосадминистрации уточнили, что выплаты начали уже с июля 2020 года в размере 3250 гривен на одного ребенка (именно столько стоил "бэби-бокс" в 2018-2019 годах).

"По сообщению Министерства социальной политики с учетом информации, полученной от организации-поставщика "бэби-боксов", фактическая средняя стоимость "пакета малыша" за период с 01.09.2018 по 31.12.2019 составляет 3250 гривен без учета оплаты услуг на формирование, упаковку, доставку и другие услуги. Учитывая указанное, размер материальной помощи установлен в 3250 гривен на одного ребенка", – подчеркнули в Донецкой ОГА.

Как получить компенсацию

Чтобы получить денежную компенсацию за "бэби-боксы" жителям Донецкой области, которые в 2018-2019 годах их не получили, необходимо:

написать в произвольной форме заявление с указанием текущего счета в учреждении банка и номера мобильного телефона;

обратиться с этим заявлением в управление социальной защиты населения (по зарегистрированному месту проживания или по месту фактического проживания);

вместе с заявлением подать в управление соцзащиты копию свидетельства о рождении ребенка.

Срок приема документов на получение компенсации за "пакет малыша" – до 9 декабря 2020 года.

А вот как и когда компенсируют "пакеты малыша" донецким роженицам, у которых дети появились в этом году, пока неизвестно. В Минсоцполитики пообещали как можно быстрее решить этот вопрос во всех регионах Украины.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, министерство социальной политики Украины инициирует выплату денежной компенсации стоимости "пакета малыша" на детей, которые родились в 2020 году и не получили его.