На Донбассе трагически погибла молодая военнослужащая ВСУ. Фото и подробности

Борис Бондарь Общество 00:01, 24.12.2020 Обновлено: 00:47, 24.12.2020

На Донбассе в зоне проведения операции объединенных сил 19 декабря в автокатастрофе погибла старший солдат Салахутдинова Елена Николаевна.

Об этом сообщили в Facebook 37-го отдельного мотопехотного батальона. Погибшей было 35 лет.

"У Елены остался маленький сын, которого она любила больше всего и преданно боролась за его счастливое будущее в освобожденной от российского захватчика стране", – сказано в сообщении.

Защитницу похоронили 22 декабря со всеми воинскими почестями.

В автокатастрофе погибла старший солдат Салахутдинова
Facebook
У женщины остался маленький сын
Facebook
Прощание и похороны прошли 22 декабря
Facebook

Смертельное ДТП произошло на трассе Дмитровка-Донское-Свободный.

Смертельное ДТП
Нацполиция

Автомобиль, которым управлял 36-летний мужчина, въехал в дерево и перевернулся. Водитель и два пассажира получили травмы. А вот Салахутдинова в результате полученных травм скончалась.

С Салахутдиновой попращались 22 декабря
Facebook
Салахутдинову похоронили со всеми почестями
Facebook
Елена Салахутдинова
Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 5 декабря, в районе поселка Смоляниново на Луганщине в ДТП погиб сержант полиции, боец батальона Луганск-1. Еще трое пострадавших были доставлены в больницу. Боец возвращался домой со службы.

Комментировать
Общество

Смотрите также

В Харькове толпы людей пришли проститься с Кернесом. Фото и видео

Стало известно, сколько будет стоить проезд по платным дорогам в Украине

Фейгин: в ФСБ не ожидали такого "развода" от Навального, у Кремля нет аргументов в свою защиту. Интервью

Руководство Michelin извинилось перед Украиной за "российский" борщ

Украинские врачи – власти: уже учим польский язык, хотим жить достойно там, где нас ценят. Эксклюзив