На Донбассе трагически погибла молодая военнослужащая ВСУ. Фото и подробности

На Донбассе в зоне проведения операции объединенных сил 19 декабря в автокатастрофе погибла старший солдат Салахутдинова Елена Николаевна.

Об этом сообщили в Facebook 37-го отдельного мотопехотного батальона. Погибшей было 35 лет.

"У Елены остался маленький сын, которого она любила больше всего и преданно боролась за его счастливое будущее в освобожденной от российского захватчика стране", – сказано в сообщении.

Защитницу похоронили 22 декабря со всеми воинскими почестями.

Смертельное ДТП произошло на трассе Дмитровка-Донское-Свободный.

Автомобиль, которым управлял 36-летний мужчина, въехал в дерево и перевернулся. Водитель и два пассажира получили травмы. А вот Салахутдинова в результате полученных травм скончалась.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 5 декабря, в районе поселка Смоляниново на Луганщине в ДТП погиб сержант полиции, боец батальона Луганск-1. Еще трое пострадавших были доставлены в больницу. Боец возвращался домой со службы.