На Донбассе террористы устроили обстрел из гранатомета

Юрий Сергиенко Общество 19:58, 3.10.2020 Обновлено: 20:01, 3.10.2020

Вооруженные формирования России 3 октября открыли неприцельный огонь недалеко от Марьинки Донецкой области.

Обстрел велся из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, сообщается на странице штаба ООС в Facebook.

Огонь велся в районе Марьинки.
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Боевых потерь и ранений со стороны украинских военнослужащих нет. Отмечается, что воины ВСУ продолжают соблюдать режим прекращения огня.

На остальной территории проведения ООС наблюдалась тишина. "Ситуация в районе проведения операции остается под контролем военнослужащих Объединенных сил", – подчеркнули в штабе.

Facebook штаба ООС.
Facebook штаба ООС.

Как сообщал OBOZREVATEL, вооруженные формирования РФ 2 октября четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

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