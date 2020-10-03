На Донбассе террористы устроили обстрел из гранатомета
Террористы применили РПГ и стрелковое оружие
Огонь противника был неприцельным
Вооруженные формирования России 3 октября открыли неприцельный огонь недалеко от Марьинки Донецкой области.
Обстрел велся из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, сообщается на странице штаба ООС в Facebook.
Боевых потерь и ранений со стороны украинских военнослужащих нет. Отмечается, что воины ВСУ продолжают соблюдать режим прекращения огня.
На остальной территории проведения ООС наблюдалась тишина. "Ситуация в районе проведения операции остается под контролем военнослужащих Объединенных сил", – подчеркнули в штабе.
Как сообщал OBOZREVATEL, вооруженные формирования РФ 2 октября четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.