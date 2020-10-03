На Донбассе террористы устроили обстрел из гранатомета

Вооруженные формирования России 3 октября открыли неприцельный огонь недалеко от Марьинки Донецкой области.

Обстрел велся из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, сообщается на странице штаба ООС в Facebook.

Боевых потерь и ранений со стороны украинских военнослужащих нет. Отмечается, что воины ВСУ продолжают соблюдать режим прекращения огня.

На остальной территории проведения ООС наблюдалась тишина. "Ситуация в районе проведения операции остается под контролем военнослужащих Объединенных сил", – подчеркнули в штабе.

Как сообщал OBOZREVATEL, вооруженные формирования РФ 2 октября четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.