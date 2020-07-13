На Донбассе террористы убили двух украинских воинов

В понедельник, 13 июля, в результате обстрела войсками России на Донбассе погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины. Во время подрыва на неизвестном взрывном устройстве скончался еще один украинский защитник.

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС, уточнив, что второй погибший выполнял боевое задание. Трагические события произошли около населенных пунктов Славное и Зайцево.

"Сегодня, 13 июля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня. К большому сожалению, в результате обстрела противника Украина потеряла одного мужественного защитника. Еще одно трагическое событие произошло вблизи населенного пункта Зайцевое. Во время выполнения боевого задания в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве еще один военнослужащий Объединенных сил получил тяжелое ранение, несовместимое с жизнью", – отметили в штабе ООС.

Командование Объединенных сил выразило глубокие соболезнования родным и близким погибших украинских героев.

Публикация штаба ООС в Facebook

Как писал OBOZREVATEL ранее, на Донбассе завязался серьезный бой между ВСУ и "Л/ДНР". По меньшей мере восемь оккупантов были ранены и три убиты.