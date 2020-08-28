На Донбассе террористы обстреляли ВСУ из гранатометов – штаб ООС

Террористы "Л/ДНР" на Донбассе за прошедшие сутки, 27 августа, один раз нарушили режим прекращения огня, осуществив неприцельные выстрелы.

Как отметили в утренней сводке штаба Операции Объединенных сил в Facebook, огневые провокации с подствольного и ручного противотанкового гранатометов были зафиксированы в районе Авдеевки. Они не несли угрозы жизни украинских военных, поэтому они огонь в ответ не открывали.

Боевых потерь, в результате вражеских выстрелов, нет. С начала текущих суток, 28 августа, на всех участках фронта наблюдается тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано.

В штабе добавили, что 27 августа на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов не зафиксировано. "Наши военнослужащие соблюдают режим тишины и находятся наготове дать отпор в случае угрозы их жизни или здоровью", – сказано в сообщении.

"Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинским воинами. Наши защитники продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и добросовестно выполнять свои задачи по назначению", – подытожили в ООС.

Операция объединенных сил / Joint Forces Operation / Facebook

В Telegram-канале "Анатолий Штирлиц" офицер ВСУ Анатолий Штефан уточнил потери оккупантов. Они составили два человека.

"Безвозвратные (200) – 1 (1-7 омсбр, не боевой, остановка сердца). Санитарные (300) – 1 (1-3 омсбр, не боевой, подрыв на НВУ). Дополнительно информация уточняется", – написал он.

Анатолий Штирлиц / Telegram

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гордится соблюдением режима тишины в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе.