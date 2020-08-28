Вблизи Авдеевки были зафиксированы выстрелы из подствольного и ручного противотанкового гранатометов
Они были неприцельными, поэтому ВСУ огонь в ответ не открывали
В ООС заявили, что ситуация остается контролируемой украинским подразделениями
Террористы на Донбассе нарушили перемирие. Фото: Галинфо
Террористы "Л/ДНР" на Донбассе за прошедшие сутки, 27 августа, один раз нарушили режим прекращения огня, осуществив неприцельные выстрелы.
Как отметили в утренней сводке штаба Операции Объединенных сил в Facebook, огневые провокации с подствольного и ручного противотанкового гранатометов были зафиксированы в районе Авдеевки. Они не несли угрозы жизни украинских военных, поэтому они огонь в ответ не открывали.
Боевых потерь, в результате вражеских выстрелов, нет. С начала текущих суток, 28 августа, на всех участках фронта наблюдается тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано.
В штабе добавили, что 27 августа на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов не зафиксировано. "Наши военнослужащие соблюдают режим тишины и находятся наготове дать отпор в случае угрозы их жизни или здоровью", – сказано в сообщении.
"Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинским воинами. Наши защитники продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и добросовестно выполнять свои задачи по назначению", – подытожили в ООС.
На Донбассе террористы обстреляли ВСУ из гранатометов – штаб ООС Операция объединенных сил / Joint Forces Operation / Facebook
В Telegram-канале "Анатолий Штирлиц" офицер ВСУ Анатолий Штефан уточнил потери оккупантов. Они составили два человека.
"Безвозвратные (200) – 1 (1-7 омсбр, не боевой, остановка сердца). Санитарные (300) – 1 (1-3 омсбр, не боевой, подрыв на НВУ). Дополнительно информация уточняется", – написал он.
На Донбассе террористы обстреляли ВСУ из гранатометов – штаб ООС Анатолий Штирлиц / Telegram
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гордится соблюдением режима тишины в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!