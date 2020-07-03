На Донбассе сообщили о смерти двух террористов "Л/ДНР": один из них просто упал на КПП. Фото

На Донбассе сообщили о смерти двух террористов "Л/ДНР".

В сети появилась информация о гибели двух террористов на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

Один из них неудачно упал перед КПП, обстоятельства гибели второго – неизвестны, сообщил в Telegram офицер ВСУ Анатолий ("Штирлиц") Штефан (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца новости).

Террорист "ДНР" Богдан Босунчан погиб при невыясненных обстоятельствах Telegram Анатолия Штефана

Террорист "ДНР" Богдан Босунчан, который сам родом из российского Норильска, погиб 29 июня при невыясненных обстоятельствах.

Террорист "ДНР" Богдан Босунчан погиб при невыясненных обстоятельствах Telegram Анатолия Штефана

"29.06.2020 Богдан Босунчан пошел на концерт Кобзона, билет стоил 200 рублей. Обстоятельства требуют уточнения", – написал Штефан.

Террорист "ДНР" Богдан Босунчан погиб при невыясненных обстоятельствах Telegram Анатолия Штефана

Имя второго погибшего неизвестно. Есть информация, что он проживал в Александровске Луганской области, а погиб, упав на проходной КПП.

Террорист "ЛНР" просто упал на КПП Telegram Анатолия Штефана

Telegram Анатолия Штефана

Telegram Анатолия Штефана

Как сообщал OBOZREVATEL, на временно оккупированной территории Луганской области трое террористов погибли, еще двое получили ранения в результате разрыва собственного миномета.