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11 марта • обновлено в 19:17
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На Донбассе соблюдается режим тишины - штаб ООС

1.3т
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На протяжении текущих суток на Донбассе установился режим тишины после того, как вооруженные формирования атаковали украинских военнослужащих 10 марта.

Оккупанты режим прекращения огня не нарушали, потерь среди бойцов ВСУ нет, сказано в сообщении штаба ООС в Facebook.

На Донбассе установился режим тишины

На Донбассе установился режим тишины

mil.gov.ua

"На участке разведения №1 ситуация остается стабильной. Режим тишины соблюдается. На участке разведения №2 и №3 обстановка стабильная. Продолжаются мероприятия по соблюдению режима тишины", – уточнили в штабе.

Карта ООС по состоянию на 11 марта

Карта ООС по состоянию на 11 марта

По итогам минувших суток, 10 марта, оккупанты 17 раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая позиции ООС из запрещенных минскими соглашениями 120-мм и 82-мм минометов, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 марта в результате обстрела со стороны российских наемников погибли два бойца ООС и девять получили ранения. Наибольшие потери ВСУ понесли во время атаки на военный грузовик, в который попала противотанковая ракета – двое погибших и восемь раненых.

Павшими воинами оказались 35-летний Андрей Ведешин и 34-летний Виктор Солтис.

В свою очередь командование ООС обнародовало потери со стороны террористов с начала марта – 21 погибший и 31 раненый.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
ООС Вооруженные силы Украины
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