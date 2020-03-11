На протяжении текущих суток на Донбассе установился режим тишины после того, как вооруженные формирования атаковали украинских военнослужащих 10 марта.

Оккупанты режим прекращения огня не нарушали, потерь среди бойцов ВСУ нет, сказано в сообщении штаба ООС в Facebook.

На Донбассе установился режим тишины mil.gov.ua

"На участке разведения №1 ситуация остается стабильной. Режим тишины соблюдается. На участке разведения №2 и №3 обстановка стабильная. Продолжаются мероприятия по соблюдению режима тишины", – уточнили в штабе.

Карта ООС по состоянию на 11 марта

По итогам минувших суток, 10 марта, оккупанты 17 раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая позиции ООС из запрещенных минскими соглашениями 120-мм и 82-мм минометов, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 марта в результате обстрела со стороны российских наемников погибли два бойца ООС и девять получили ранения. Наибольшие потери ВСУ понесли во время атаки на военный грузовик, в который попала противотанковая ракета – двое погибших и восемь раненых.

Павшими воинами оказались 35-летний Андрей Ведешин и 34-летний Виктор Солтис.

В свою очередь командование ООС обнародовало потери со стороны террористов с начала марта – 21 погибший и 31 раненый.

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