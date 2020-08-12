На Донбассе снова нарушили режим тишины: в ООС сообщили об обстреле

Вооруженные формирования России на Донбассе за прошедшие сутки, 11 августа, дважды нарушили режим прекращения огня, однако ВСУ удалось удержать контроль над ситуацией.

Об этом говорится в утренней сводке Операции Объединенных сил в Facebook. Отмечается, что неприцельные выстрелы из подствольного гранатомета раздавались вблизи Марьинки, а из стрелкового оружия противник выстрелил у Широкино.

Поскольку, как и в предыдущие дни, выстрелы были провокационными, то наши военнослужащие на них не реагировали и огонь в ответ не открывали.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой украинским воинами. Следуя полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня наши военнослужащие продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению", – сказано в сообщении.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Кроме того, с начала текущих суток, 12 августа, зафиксировано одну вражескую провокацию. Так, недалеко Марьинки со стороны вооруженных формирований РФ прозвучало несколько неприцельных очередей из стрелкового оружия. На провокационные выстрелы врага украинские защитники огонь в ответ не открывали.

"На других участках фронта наблюдалась тишина. Наши воины продолжают выполнять поставленные задачи и находятся наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника. Слава Украине!", – отметили в штабе.

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