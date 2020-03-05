На Донбассе скончался террорист "Кэп": появилось фото предателя Украины

В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе скончался террорист "ДНР" Александр Деменко с позывным "Кэп".

Об этом в своем канале в Telegram написал офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (Штирлиц), показав фото убитого (чтобы посмотреть доскролльте до конца).

Отмечается, что он умер 30 ноября. "Сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. Обстоятельства требуют уточнения", – прокомментировал военный.

На сайте "Миротворец" Деменко числится как участник бандформирования "ДНР" с 2014 года. Особые приметы: татуировка на левом плече, родинка на левой щеке. Он родился 25 января 1974 года в Донецке.

Скончался террорист "ДНР" "Кэп" Telegram / Анатолий Штирлиц

Скончался террорист "ДНР" "Кэп" Telegram / Анатолий Штирлиц

Скончался террорист "ДНР" "Кэп" Telegram / Анатолий Штирлиц

Скончался террорист "ДНР" "Кэп" Telegram / Анатолий Штирлиц

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе ликвидировали троих наемников Путина. Также стало известно, что в Москве скончался террорист "ЛНР" Вадим Смоляниченко с позывным "КамАЗ".

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