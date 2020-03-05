Главная Новости
5 марта • обновлено в 12:58
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

На Донбассе скончался террорист "Кэп": появилось фото предателя Украины

3.1т
Читать материал на украинском

В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе скончался террорист "ДНР" Александр Деменко с позывным "Кэп".

Об этом в своем канале в Telegram написал офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (Штирлиц), показав фото убитого (чтобы посмотреть доскролльте до конца).

Отмечается, что он умер 30 ноября. "Сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. Обстоятельства требуют уточнения", – прокомментировал военный.

На Донбассе скончался террорист "Кэп": появилось фото предателя Украины

На сайте "Миротворец" Деменко числится как участник бандформирования "ДНР" с 2014 года. Особые приметы: татуировка на левом плече, родинка на левой щеке. Он родился 25 января 1974 года в Донецке.

Скончался террорист "ДНР" "Кэп"

Скончался террорист "ДНР" "Кэп"

Telegram / Анатолий Штирлиц

Скончался террорист "ДНР" "Кэп"

Скончался террорист "ДНР" "Кэп"

Telegram / Анатолий Штирлиц

Скончался террорист "ДНР" "Кэп"

Скончался террорист "ДНР" "Кэп"

Telegram / Анатолий Штирлиц

Скончался террорист "ДНР" "Кэп"

Скончался террорист "ДНР" "Кэп"

Telegram / Анатолий Штирлиц

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе ликвидировали троих наемников Путина. Также стало известно, что в Москве скончался террорист "ЛНР" Вадим Смоляниченко с позывным "КамАЗ".

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
1
11
Смешно
12
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Драго Кувалда
Драго Кувалда
Перемог на фронте нет , лезут в архив копаются кастрюляголовые обезьяны в прошлом.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Chernoknizhniy Igor
Chernoknizhniy Igor
Ждем когда там все предатели позажмуриваются.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Драго Кувалда
Драго Кувалда
Кастрюляголовые далбаящуры ,что зацепится больше незачто, На сайте РусВесна за ноябрь он есть в списках погибших так что вы попали снова себе в жо-пу пальцем
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги