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12 ноября • обновлено в 00:36
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Расписался на рейхстаге: на Донбассе скончался легендарный ветеран Второй мировой

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В Славянске (Донецкая область) на 95-м году скончался Семен Усачев, который 9 мая 1945-го расписался на рейхстаге.

Фотография с мужчиной стала популярна спустя 40 лет после окончания Второй мировой войны, став одной из самых популярных военных открыток.

"Кто-то сунул мне в руку мел. Но я ведь роста невысокого, вот и попросил водителя "студебеккера" подъехать задом к стене. А сам встал на цыпочки на краешек борта и написал "9.5.45. Усачев", – комментировал он исторический момент.

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Тема
Вторая мировая война
Место
Украина Славянск
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