Расписался на рейхстаге: на Донбассе скончался легендарный ветеран Второй мировой

В Славянске (Донецкая область) на 95-м году скончался Семен Усачев, который 9 мая 1945-го расписался на рейхстаге.

Фотография с мужчиной стала популярна спустя 40 лет после окончания Второй мировой войны, став одной из самых популярных военных открыток.

"Кто-то сунул мне в руку мел. Но я ведь роста невысокого, вот и попросил водителя "студебеккера" подъехать задом к стене. А сам встал на цыпочки на краешек борта и написал "9.5.45. Усачев", – комментировал он исторический момент.

На 95-м году жизни скончался Семен Усачев, который 9 мая 1945-го расписался на Рейхстаге. Фотограф запечатлел этот момент, а спустя 40 лет после Победы снимок стал одной из самых популярных военных открыток pic.twitter.com/XpsXAtIvUY — IZ.RU (@izvestia_ru) November 11, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Адольф Гитлер был в шаге от создания ядерного оружия во время Второй мировой войны, однако ему помешала случайность.

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