Боевик "ДНР" Александр Жучковский признал наличие на Донбассе российской армии.

Соответствующий пост он опубликовал в соцсети, сообщил блогер Денис Казанский на своем канале в YouTube (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

Александр Жучковский: на Донбассе – российская армия

"В действительности народного ополчения на Донбассе уже давно нет. Это, хоть и плохо организованная, но армия. Точнее часть российской армии", – приводит он его цитату.

Боевик заявил, что как таковой "армии ДНР" не существует и теперь он будет говорить не об "ополчении Донбасса", а о российской армии.

"Армии ДНР как таковой не существует, как не существует "армии Москвы" или "армии Ростовской области". Те, кто в серьез говорит о "независимой республике", "армии", или, прости Господи, "внешней политике" ДНР – сепаратисты. Поэтому отныне в сообщениях, связанных с военными делами, я буду говорить не об "ополчении Донбасса", а о российской армии. Чтобы донецкие функционеры не нервничали (начнутся наезды, что я пишу о присутствии армии РФ в ДНР), я буду писать не "российская", а "русская армия"", – добавил Жучковский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Казанский привел заявление основателя "ДНР" Александра Бородая, который сказал, что без поддержки Путина никаких "ДНР" и "ЛНР" не существовало бы, и что все "ополченцы" обязаны Путину жизнью, так как он их спас своими действиями в 2014 году.