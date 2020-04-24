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24 апреля • обновлено в 18:35
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На Донбассе –​​​​​​​ российская армия: террорист "ДНР" сделал публичное признание. Видео

3.6т
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Боевик "ДНР" Александр Жучковский признал наличие на Донбассе российской армии.

Соответствующий пост он опубликовал в соцсети, сообщил блогер Денис Казанский на своем канале в YouTube (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

Александр Жучковский: на Донбассе – российская армия

Александр Жучковский: на Донбассе – российская армия

"В действительности народного ополчения на Донбассе уже давно нет. Это, хоть и плохо организованная, но армия. Точнее часть российской армии", – приводит он его цитату.

Боевик заявил, что как таковой "армии ДНР" не существует и теперь он будет говорить не об "ополчении Донбасса", а о российской армии.

"Армии ДНР как таковой не существует, как не существует "армии Москвы" или "армии Ростовской области". Те, кто в серьез говорит о "независимой республике", "армии", или, прости Господи, "внешней политике" ДНР – сепаратисты. Поэтому отныне в сообщениях, связанных с военными делами, я буду говорить не об "ополчении Донбасса", а о российской армии. Чтобы донецкие функционеры не нервничали (начнутся наезды, что я пишу о присутствии армии РФ в ДНР), я буду писать не "российская", а "русская армия"", – добавил Жучковский.

На Донбассе –​​​​​​​ российская армия: террорист "ДНР" сделал публичное признание

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Казанский привел заявление основателя "ДНР" Александра Бородая, который сказал, что без поддержки Путина никаких "ДНР" и "ЛНР" не существовало бы, и что все "ополченцы" обязаны Путину жизнью, так как он их спас своими действиями в 2014 году.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Война на Донбассе
Персона
Денис Казанский
Место
Украина
Теги
Россия - страна-агрессор террористы "ДНР"
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Он имел в виду несколько иное, чем присутствие в Донбассе регулярной российской армии. Он хотел сказать, что народное ополчение считает себя частью российской армии, поскольку ДHP - часть России. Но кое-кому позарез надо найти в Донбассе российскую армию. Первый случай в истории, когда наличие в регионе чьей-либо армии никак не могут доказать :-)
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
А фото, видео будет, или он телефон в болоте утопил? )))
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