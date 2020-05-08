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9 мая • обновлено в 00:28
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На Донбассе резко возросло число жертв среди гражданских: в ООН озвучили тревожную статистику

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С начала мая на востоке Украины увеличилось количество жертв среди гражданских лиц, которые погибли или были ранены в результате вражеских обстрелов.

Об этом заявила председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер, которую цитирует представительство ООН. По ее словам, речь идет о 11 новых случаев – один погибший и шестеро раненых в результате артиллерийских обстрелов и обстрелов из легких вооружений и стрелкового оружия, один ранен в результате минного инцидента, и один погибший и двое раненых в результате обращения с взрывоопасным остатком войны.

В это число входят инциденты в Золотом (Луганская область) 2 мая и Александровке (Донецкая область) 4 мая, когда в результате артиллерийских обстрелов и обстрелов из легких вооружений были ранены четыре девочки (одна 2010 г.р. и трое – 2013 г.р.).

На Донбассе резко возросло число жертв среди гражданских: в ООН озвучили тревожную статистику

"В наибольшей степени мой призыв направлен к руководству Операции объединенных сил ВСУ, поскольку все новые случаи гибели или ранения гражданских лиц, зафиксированные Миссией в мае, имели место на территории, контролируемой самопровозглашёнными "республиками". При отсутствии стойкого прекращения огня также критически важно, чтобы стороны не размещали свои позиции, вооружение и военный персонал в жилых районах", – отметила она.

Она подчеркнула, что 7 мая миссия получила сообщения о восьми новых случаев ранений гражданских лиц.

Если эта информация подтвердится, общее число жертв среди гражданских лиц за период с 1 января по 7 мая 2020 достигнет 65, что превысит более чем на треть количество жертв за аналогичный период 2019 года. Среди всех жертв с января – десять детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 мая российские оккупанты в Донбассе в очередной раз нарушили мирные договоренности и ранили одного воина ВСУ.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
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Kuksov Michael
Kuksov Michael
А вот и ООН подтянулись! Путин вводит новые силы!
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
Еcлu дayнбacятuнa дoxнeт, что в этoм плoxoго - онu самu ceбe выбpaлu тaкyю жuзнь?
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Kuksov Michael
Kuksov Michael
Маринов Михаил, Это ты про детей?
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
смотрим на Ю т уб : При обстреле Украиной посёлка Саханка ранены дети, и ещё люди ! 07.05.2020 ___--.--.
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Общество

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