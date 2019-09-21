На Донбассе развязались кровавые бои: в ВСУ потери

За последние сутки, 20-21 сентября, в зоне ООС вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня. При этом, были ранены четыре военнослужащих ЗСУ.

Как сообщила в вечернем брифинге офицер пресс-центра Объединенных сил Светлана Халимоненко, противник обстреливал позиции ООС из запрещенных артиллерийских систем калибра 122 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"20 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 19 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского соглашениями минометов калибра 82 мм. А также, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", – подчеркнула офицер.

Сообщается, что обстрелы были зафиксированы вблизи Новотроицкого, Новогнатовки, Красногоровки, Марьинка, Водяного, Павлополя, Авдеевки, Новолуганского, Крымского, Южного, Станицы Луганской, Майорского, Новозвановки.

"Три военнослужащие из состава Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести, один – боевое травмирования", – сообщила Халимоненко.

Также, по информации пресс-службы, военнослужащими Нацполиции и Нацгвардии раскрыто 5 краж, 3 мошенничества, 6 фактов незаконного обращения с оружием и 16 фактов незаконного обращения с наркотическими средствами.

"Подразделения ООС соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к любым коварным и провокационным действиям противника", – отметили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в зоне ООС бойці ЗСУ заняли стратегически важные позиции около оккупированной боевиками Горловки.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram