На Донбассе развязались кровавые бои: у оккупантов потери

В течение суток 9 мая в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе российские оккупанты 17 раз нарушили режим прекращения огня и получили решительный ответ от ВСУ.

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС, уточнив, что потерь среди украинских защитников не было. По данным разведки, военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и еще четверых ранили.

Уточненные данные по поводу потерь террористов обнародовал на своей странице в Twitter и офицер ВСУ Сергей Нещадим. "В течение 09.05 потери "орков" составили: "200" – 1 (4 омсбр 2 АК), "300" – 4 (3 – 4 омсбр 2 АК и 1 – 9 омсп 1 АК). В то же время, за 08.05 потери "орков" дополнительно составили 2 человека, 1 – "200" и 1 – "300" из состава 11 омсп 1 АК" – рассказал защитник.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Война на Донбассе УНН

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток":

противник обстрелял наши позиции близ Каменки и Водяного из 82 мм минометов.

Возле Красногоровки и Опытного оккупанты задействовали гранатометы различных систем.

Неподалеку Павлополя враг дважды вел огонь по нашим позициям из минометов 82-го калибра, использовав 22 мины, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Окраины Широкиного, Славного и дважды Старогнатовки российские наемники обстреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Новотроицкого противник применял минометы 82-го калибра и станковые противотанковые гранатометы.

"На все обстрелы наших позиций подразделения Объединенных сил дали противнику результативный и мотивированный ответ, заставив оккупантов прекратить преступную деятельность", – отметили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

возле Хутора Свободного российские наемники открывали огонь из 120 мм и 82 мм минометов, а также станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Крымского враг выпустил 10 мин 120-го калибра, а также применял крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Позиции Объединенных сил рядом с Новотошковским оккупанты обстреляли дважды из 82 мм минометов и противотанкового ракетного комплекса и станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Трехизбенки противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а возле Орехового применил противотанковый ракетный комплекс.

Как писал OBOZREVATEL ранее, российские военные 9 мая подло ударили по ВСУ и нарвались на ответ.