На Донбассе ранили украинского воина: гранаты сбрасывали с воздуха

5 ноября вследствие сброса с вражеского БПЛА гранаты ВОГ-17 получил ранение военнослужащий одного из украинских военных соединений.

Об этом сообщила украинская делегация для участия в ТКГ на своей странице в Facebook.

Раненому оказали квалифицированную медицинскую помощь, состояние его здоровья удовлетворительное.

"С помощью координационного механизма украинской стороной СЦКК был установлен режим тишины и направлена письменная нота в СММ ОБСЕ", – говорится в сообщении.

Украинская делегация отметила, что ситуация на фронте имеет признаки того, что российские руководители потеряли контроль над собственными вооруженными формированиями. Поэтому "возникают сомнения, способно вообще руководство РФ выполнять взятые на себя обязательства", подчеркнули в украинской делегации.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в результате вражеского обстрела на Донбассе погибли сержант Бондарюк Владимир Владимирович и старший сержант Старостин Михаил Григорьевич. Боевики обстреляли позиции украинских военных примерно в полночь 29 октября вблизи Водяного Донецкой области.