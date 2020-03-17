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17 марта • обновлено в 18:24
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На Донбассе ранены двое бойцов ВСУ

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Вооруженные формирования России 17 марта нанесли удары по позициям Вооруженных сил Украины в районе Новотошковского Луганской области из запрещенной минскими соглашениями артиллерии, ранив двух военнослужащих.

Бойцов, получивших осколочные ранения, эвакуировали в военный госпиталь, где им предоставили медицинскую помощь. Состояние их здоровья удовлетворительное, сообщается на странице штаба ООС в Facebook.

Выпустили 15 мин: террористы ранили двух бойцов ВСУ на Донбассе

112.ua (иллюстративное фото)

Отмечается, что всего противник выпустил 15 мин из 82-мм минометов. Подразделения ООС нанесли ответный удар по врагу.

Обстановка в зоне ООС по состоянию на 17 марта

Обстановка в зоне ООС по состоянию на 17 марта

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 марта террористы обстреляли позиции украинских военнослужащих в районе Песков из 82-мм минометов. Один боец получил ранение.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
ООС Вооруженные силы Украины
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