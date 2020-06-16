На Донбассе ракетой ликвидировали вражеского снайпера: СМИ обнародовали видео

В СМИ появилась запись, как украинские военнослужащие на Донбассе ликвидировали российского снайпера.

Он был уничтожен управляемой ракетой. Соответствующее видео в Twitter опубликовал "Цензор.Нет" (чтобы посмотреть его, проскролльте новость до конца).

"Украинские воины управляемой ракетой уничтожили российского снайпера на Донбассе. Тот момент, когда надоел российский снайпер, который прятался в доме", - сказано в сообщении.

В кадрах видно, как ракету выпустили по зданию, где засел враг, и она попала точно в цель.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вооруженные силы Украины нанесли мощный удар по складу боеприпасов оккупантов на Донбассе и уничтожили его.