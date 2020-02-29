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1 марта • обновлено в 01:38
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На Донбассе простились с воином ВСУ, убитым снайпером. Фото защитника

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В Луганской области 29 февраля похоронили главного сержанта ВСУ Владимира Федченко, который погиб на Донбассе от пули снайпера.

Церемония прощания состоялась в родном селе мужчины Нещеретово, сообщил "5 канал" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

На Луганщине попрощались с воином ВСУ Владимиром Федченко

На Луганщине попрощались с воином ВСУ Владимиром Федченко

Коллаж

Защищать восточные границы государства Федченко (позывной "Фед") ушел в декабре 2016-го. Он был главным сержантом в 93-й механизированной бригаде "Холодный Яр". Защищал Старогнатовку и Авдеевку.

Владимиру Федченко было 46 лет. У него остались жена и четверо детей.

На Луганщине попрощались с воином ВСУ Владимиром Федченко

На Луганщине попрощались с воином ВСУ Владимиром Федченко

5.ua

Известно, что мужчина погиб 27 февраля в Луганской области (район Бахмутской трассы) в 16:40 при оказании помощи раненому побратиму. Сержант получил смертельное пулевое ранение в голову.

Федченко с побратимами

Федченко с побратимами

facebook.com/93OMBr

Федченко с побратимами

Федченко с побратимами

facebook.com/93OMBr

Федченко с побратимами

Федченко с побратимами

facebook.com/93OMBr

Федченко с побратимами

Федченко с побратимами

facebook.com/93OMBr

На Луганщине попрощались с воином ВСУ Владимиром Федченко

На Луганщине попрощались с воином ВСУ Владимиром Федченко

5.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 27 февраля, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе во время вражеского обстрела погиб украинский военнослужащий, еще один получил ранение.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Место
Украина Луганск
Теги
Донбасс Новости Донбасса видео фотографии Вооруженные силы Украины смерть похороны

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