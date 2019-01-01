На Донбассе прошли акции в честь Бандеры: появились фото и видео

В Донецкой области вечером 1 января прошли факельные шествия по случаю 110-й годовщины со дня рождения лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры.

Так, одна из акций прошла в центре Славянска, участие в которой приняли около 200 человек, передают "Новости Донбасса".

Мероприятие охраняли более сотни правоохранителей. Силовики с собаками сопровождали колонну на протяжении всего маршрута.

Новости 7 интересных фактов о Степане Бандере

novosti.dn.ua

Участники шествия потушили факелы на конечной точке марша возле памятника Тарасу Шевченко, где и призывали привлечь к уголовной ответственности нынешнее и прошлое руководство Славянска.

novosti.dn.ua

Среди организаторов шествия — партия "Свобода", организации "Державницька ініціатива Яроша" (ДІЯ) и "Просвіта".

novosti.dn.ua

novosti.dn.ua

novosti.dn.ua

В Авдеевке факельное шествие организовали "Свобода", "Правый сектор" и "Национальный корпус", пишет местный сайт avdeevka.city.

Марш прошел на Центральном проспекте, мероприятие состоялось под наблюдением правоохранителей.

avdeevka.city

avdeevka.city

avdeevka.city

avdeevka.city

avdeevka.city

avdeevka.city

avdeevka.city

avdeevka.city

Аналогичное мероприятие состоялось в Бахмуте.

На площади Шибанкова в Покровске состоялся митинг в честь Бандеры.

Фото: Александр Украинский

Отметим, подобные акции прошли и в других городах Украины: в Сумах, Львове, Харькове, Тернополе, Днепре, Ровно, Херсоне, Кривом Роге, Мелитополе и др.

Как писал OBOZREVATEL, 1 января в Киеве прошли два шествия, посвященные 110-й годовщине рождения одного из лидеров ОУН. В этом году часть участников решила обойтись без традиционных факелов — они зажгли бенгальские огни.