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На Донбассе прошли акции в честь Бандеры: появились фото и видео

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В Донецкой области вечером 1 января прошли факельные шествия по случаю 110-й годовщины со дня рождения лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры.

Так, одна из акций прошла в центре Славянска, участие в которой приняли около 200 человек, передают "Новости Донбасса".

Мероприятие охраняли более сотни правоохранителей. Силовики с собаками сопровождали колонну на протяжении всего маршрута.

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На Донбассе прошли акции в честь Бандеры: появились фото и видео

novosti.dn.ua

Участники шествия потушили факелы на конечной точке марша возле памятника Тарасу Шевченко, где и призывали привлечь к уголовной ответственности нынешнее и прошлое руководство Славянска.

На Донбассе прошли акции в честь Бандеры: появились фото и видео

novosti.dn.ua

Среди организаторов шествия — партия "Свобода", организации "Державницька ініціатива Яроша" (ДІЯ) и "Просвіта".

На Донбассе прошли акции в честь Бандеры: появились фото и видео

novosti.dn.ua

На Донбассе прошли акции в честь Бандеры: появились фото и видео

novosti.dn.ua

На Донбассе прошли акции в честь Бандеры: появились фото и видео

novosti.dn.ua

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В Авдеевке факельное шествие организовали "Свобода", "Правый сектор" и "Национальный корпус", пишет местный сайт avdeevka.city.

Марш прошел на Центральном проспекте, мероприятие состоялось под наблюдением правоохранителей.

На Донбассе прошли акции в честь Бандеры: появились фото и видео

avdeevka.city

На Донбассе прошли акции в честь Бандеры: появились фото и видео

avdeevka.city

На Донбассе прошли акции в честь Бандеры: появились фото и видео

avdeevka.city

На Донбассе прошли акции в честь Бандеры: появились фото и видео

avdeevka.city

На Донбассе прошли акции в честь Бандеры: появились фото и видео

avdeevka.city

На Донбассе прошли акции в честь Бандеры: появились фото и видео

avdeevka.city

На Донбассе прошли акции в честь Бандеры: появились фото и видео

avdeevka.city

На Донбассе прошли акции в честь Бандеры: появились фото и видео

avdeevka.city

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Аналогичное мероприятие состоялось в Бахмуте.

На площади Шибанкова в Покровске состоялся митинг в честь Бандеры.

На Донбассе прошли акции в честь Бандеры: появились фото и видео

Фото: Александр Украинский

Отметим, подобные акции прошли и в других городах Украины: в Сумах, Львове, Харькове, Тернополе, Днепре, Ровно, Херсоне, Кривом Роге, Мелитополе и др.

Как писал OBOZREVATEL, 1 января в Киеве прошли два шествия, посвященные 110-й годовщине рождения одного из лидеров ОУН. В этом году часть участников решила обойтись без традиционных факелов — они зажгли бенгальские огни.

Читайте все новости по теме "Факельные шествия в честь Степана Бандеры" на OBOZREVATEL.

Темы
Факельные шествия в честь Степана БандерыВойна на Донбассе
Место
Украина
Теги
фотографиивидеоНовости ДонбассаДонецкая область
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Бандер нацистов что на этом, что на том свете, котел ожидает)))
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Кстати, секта порошенки не спасет от ада, этих животных без очереди в котел определили)))
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Утилизация этих нацистов будет продолжена. Гитлера вытравили, а этих животных тем более в ад отправим))) Не расслобляйся нацист, тебе нет места на нашей земле)))
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