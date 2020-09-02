На Донбассе пропали без вести около 70 военных – Минобороны

Карина Бондаренко Общество 09:34, 2.09.2020 Обновлено: 10:04, 2.09.2020

В Министерстве обороны Украины сообщили, что около 70 украинских военнослужащих остаются пропавшими без вести на Донбассе.

Ведомство уточнило, что их количество не растет, а постепенно уменьшается, передает "РБК-Украина".

Учет пропавших среди гражданского населения не ведется. По мере идентификации неопознанных тел пропавшие военные переходят в разряд погибших.

По словам источника издания в силовых структурах, несколько лет назад поиск пропавших и погибших в зоне проведения Операции Объединенных сил изменился. Гражданская миссия "Черный тюльпан" отошла от этого процесса и сейчас им занимается только проект Вооруженных сил Украины "Эвакуация 200".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в ОБСЕ заявили об атаке на дроны СММ на Донбассе.

Комментировать
Общество

Смотрите также

Украина не запрещает русский язык. Она защищает украинский

Ветеран АТО Ананьев – о плене: жрали бетон, чтобы не терпеть этого

Минималка в Украине должна быть от 10 тысяч: кто вгоняет экономику в тень, а работающих –​​​​​​​ в рабство

Бессмертный: реинтеграция Донбасса невозможна, прогибаться перед Путиным опасно

Майк Тайсон – Рой Джонс: назван фаворит супербоя легенд бокса