На Донбассе пропали без вести около 70 военных – Минобороны

В Министерстве обороны Украины сообщили, что около 70 украинских военнослужащих остаются пропавшими без вести на Донбассе.

Ведомство уточнило, что их количество не растет, а постепенно уменьшается, передает "РБК-Украина".

Учет пропавших среди гражданского населения не ведется. По мере идентификации неопознанных тел пропавшие военные переходят в разряд погибших.

По словам источника издания в силовых структурах, несколько лет назад поиск пропавших и погибших в зоне проведения Операции Объединенных Сил изменился. Гражданская миссия "Черный тюльпан" отошла от этого процесса и сейчас им занимается только проект Вооруженных сил Украины "Эвакуация 200".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в ОБСЕ заявили об атаке на дроны СММ на Донбассе.

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