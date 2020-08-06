На Донбассе прогремели 45 взрывов: ОБСЕ заявили о нарушении перемирия

Ольга Липич Общество 07:19, 6.08.2020

После договоренности Трехсторонней контактной группы о начале перемирия на Донбассе с 27 июля, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 251 нарушение.

Об этом говорится в отчете миссии. В том числе было 45 взрывов, 201 выстрел из стрелкового оружия, а также запуски сигнальных ракет.

В частности, там отметили, что за последние сутки в Донецкой области зафиксировали три нарушения режима тишины, а в Луганской – два нарушения.

"На конец отчетного периода СММ зафиксировала в общей сложности 251 нарушение режима прекращения огня, оба в Донецкой и Луганской областях, в том числе 45 взрывов, два снаряда в полете, три осветительные ракеты и 201 очередь и выстрел из стрелкового оружия", – говорится в документе.

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