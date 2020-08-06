На Донбассе прогремели 45 взрывов: ОБСЕ заявили о нарушении перемирия
Перемирие на Донбассе нарушили более 250 раз, – ОБСЕ.
После договоренности Трехсторонней контактной группы о начале перемирия на Донбассе с 27 июля, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 251 нарушение.
Об этом говорится в отчете миссии. В том числе было 45 взрывов, 201 выстрел из стрелкового оружия, а также запуски сигнальных ракет.
В частности, там отметили, что за последние сутки в Донецкой области зафиксировали три нарушения режима тишины, а в Луганской – два нарушения.
"На конец отчетного периода СММ зафиксировала в общей сложности 251 нарушение режима прекращения огня, оба в Донецкой и Луганской областях, в том числе 45 взрывов, два снаряда в полете, три осветительные ракеты и 201 очередь и выстрел из стрелкового оружия", – говорится в документе.
Как писал OBOZREVATEL:
режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения в Донбассе начал действовать в полночь 27 июля.
Договоренности о нем была достигнута 22 июля в рамках переговоров Трехсторонней контактной группы (Украина, РФ и ОБСЕ) в формате видеоконференции.
Впрочем, российские оккупационные войска сразу нарушили режим тишины и в течение 27 июля трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.