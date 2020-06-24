На Донбассе позиции ВСУ обстреляли минами: террористам дали ответ

С начала суток 24 июня вооруженные формирования России 3 раза нарушили режим прекращения огня. Позиции ВСУ обстреливали из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.

Об этом сообщила пресс-служба ООС на странице в Facebook. С начала суток потерь в рядах Объединенных сил вследствие обстрелов не было.

Российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" открывали огонь из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по оборонным укреплениям наших защитников на подступах к Широкино. Также под прицелом из гранатометов различных систем и стрелкового оружия оказались окраины Старогнатовки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" захватчики совершили обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия на подступах к Хутору Свободный.

Действия агрессора без ответа не остались – огнем из штатного вооружения по позициям захватчиков украинские подразделения решительно подавили активность противника.

Сводка ООС на 24 июня (Facebook пресс-центра штаба ООС)

Сводка ООС на 24 июня (Facebook пресс-центра штаба ООС)

Ситуация на Донбассе на 23 июня (Министерство обороны)

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, вооруженные формирования России во вторник, 23 июня, два раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. ВСУ не понесли потерь.