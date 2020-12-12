На Донбассе появились портреты погибших украинских воинов. Фото

В ряде городов Донецкой области 12 портретов погибших украинских военнослужащих разместили на билбордах.

Они появились в Славянске, Краматорске, Мариуполе, Мирнограде и других населенных пунктах, из которых эти бойцы родом, сообщается на сайте Министерства по делам ветеранов (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Проект "Город Героев" был реализован ко Дню Вооруженных сил Украины при содействии Донецкой областной государственной администрации. Отмечается, что портреты были специально написаны для размещения на билбордах.

Всего в его рамках планируется написать и разместить 135 портретов погибших воинов, которые вошли в "Книгу памяти". Среди них также есть Герои Небесной Сотни, которые родом из Донецкой области.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 декабря в Украине отметили День ВСУ. Украинских бойцов в тот день поздравили руководители государства, а также другие политики и религиозные деятели.

Напомним, что праздник был учрежден Верховной Радой в 1993 году.