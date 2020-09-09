Украина попрощалась с погибшими в "перемирие" Героями ВСУ. Фото и видео

В городе Доброполье (Донецкая область) и в Павлограде на Днепропетровщине 8 и 9 сентября попрощались с погибшими во время перемирия на Донбассе защитниками Украины. Это – бойцы 46-го отдельного штурмового батальона "Донбасс" 54-й ОМБр имени гетмана Ивана Мазепы Владимир Хоменко и Виталий Грицишин.

Как сообщает "Радио Свобода", защитники погибли, выполняя боевую задачу у Верхнеторецкого 5 сентября. В тот день трое военнослужащих подорвались на неизвестном взрывном устройстве на минном поле противника, двое из них получили смертельные ранения (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Из-за возгорания поля бойцы были отрезаны от остального личного состава и были вынуждены обходить очаг огня в "серой зоне", спасая боеприпасы из горящего опорного пункта. Среди версий возникновения пожара специалисты называют наиболее вероятной поджог со стороны боевиков.

Гроб Хоменко накрыли желто-голубым флагом. Скриншот видео

Владимир Хоменко подорвался на мине 5 сентября. Скриншот видео

До войны погибший 35-летний Владимир Хоменко был шахтером. Его семья не поддержала проведение "референдума" в Доброполье, оккупацию Крыма и российскую агрессию на Донбассе, поэтому в 2015 году мужчина ушел в ряды ВСУ.

"Он шел осознанно. Ну что я мог сказать? Я говорю: "Рискуешь". "Или я их, или они меня, а что делать", – такое было его высказывание. Мне 70, вдвое младше меня. Самое страшное – хоронить детей ", – вспоминает отец воина Петр Хоменко.

Также трогательными воспоминаниями о мужчине поделилась и его учительница. Женщина отметила, что патриотизм был основой жизни молодого Героя.

Побратимы встретили гроб с телом Героя на коленях. Скриншот видео

Прощание с Владимиром Хоменко. Скриншот видео

"Мне кажется, что все перед такими детьми должны становиться на колени и просить прощения. И у таких, как он, и у Бога. Ведь Бог накажет за те предательства, которых так много. Он говорил: "Как гляну в интернет, а там полгорода сепаратюги". Это его слово. Мне, говорит, стыдно. Наверное, невеста его – это Украина была. Настолько он за нее переживал. Настолько слово" Украина "прошло через его сердце. Вечная память тебе, Володя", – сказала педагог над его гробом.

Почтить память воина ВСУ пришли друзья, побратимы, родные и неравнодушные жители Доброполья. Скриншот видео

Провели Хоменко торжественным залпом. Скриншот видео

Проститься с погибшим воином пришли неравнодушные горожане, близкие, друзья и побратимы. У Хоменко остались две сестры, отец и четверо племянников. Свою семью защитник Украины создать так и не успел.

Хоменко посмертно удостоен ордена "За мужество" III степени. "ДоброNews City"

Церемония прощания с погибшим воином ВСУ. Скриншот видео

Что касается Виталия Грицишина, то без него осиротел сын-школьник, престарелые родители и брат. Мальчик во время прощания с отцом посвятил ему трогательные слова.

"Мой папа для меня был другом. Мы каждое лето ездили вместе на море, а когда было свободное время дома – играли в танки. Вообще очень весело проводили время", – с грустью сказал сын погибшего Назар.

Сын погибшего воина ВСУ нес его портрет. Facebook Днепропетровского областного ТЦК и СП

Сын погибшего Героя Назар. Facebook Днепропетровского областного ТЦК и СП

К слову, имя "Назар" было написано на бронежилете старшего солдата Грицишина, который он надевал на боевые дежурства и который, к сожалению, не спас его от гибели.

На бронежилете Грицишина было написано имя его сына. Facebook Днепропетровского областного ТЦК и СП

Воину было 38 лет. В 2015 году он был мобилизован, отслужил полную ротацию, а уже в 2016 году заключил контракт с ВСУ. Боевые побратимы Грицишина вспоминают его как доброго и чуткого человека, а также как хорошего друга, на которого всегда можно было положиться.

Как пишет "ДоброNews City", Хоменко и Грицишин посмертно будут награждены орденами "За мужество" ІІІ степени. Их третий товарищ, который получил тяжелые ранения, также получит эту награду.

Прощание с Виталием Грицишиным . Facebook Днепропетровского областного ТЦК и СП

Погибшего Грицишина похоронили в родном Павлограде. Facebook Днепропетровского областного ТЦК и СП

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