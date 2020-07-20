На Донбассе погиб украинский военный, – ООС

На Донбассе в зоне проведения боевых действий 20 июля погиб военный Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщили на странице Операции Объединенных сил в Facеbook. Российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли украинских защитников.

Так, вблизи населенного пункта Шумы враг применил автоматические станковые гранатометы, стрелковое и снайперское оружие.

"К сожалению, в результате вражеского обстрела во время выполнения боевого задания один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил пулевое ранение несовместимо с жизнью", – сказано в сообщении.

В штабе ООС выразили соболезнования родным погибшего и отметили, что такие коварные действия оккупантов не останутся безнаказанными.

Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Как сообщал OBOZREVATEL, вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе 18 июля трижды обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. В частности, они вели огонь по участку разведения сил и средств № 3 Богдановка.