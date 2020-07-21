На Донбассе погиб украинский морпех: имя и фото героя

На Донбассе в результате вражеского обстрела погиб военнослужащий отдельного батальона морской пехоты матрос Козий Артем Евгеньевич

Об этом сообщили на странице Facebook 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского. Воин получил многочисленные осколочные поражения и тяжелые ранения.

“Более семи часов врачи боролись за жизнь нашего морпеха, однако смерть оказалась сильнее. Командование бригады и весь личный состав морских пехотинцев выражает искренние соболезнования семье погибшего”, – сказано в сообщении.

Артем Козий (Facebook 1-го отдельного батальона морской пехоты)

Козий был родом из Южноукраинска Николаевской области.

На Донбассе погиб украинский воин (Facebook 36-й отдельной бригады морской пехоты)

Как сообщал OBOZREVATEL, российские вооруженные формирования на Донбассе за прошедшие сутки, 20 июля, 17 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие их обстрелов погиб украинский военный, еще один получил ранения.