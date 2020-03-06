Главная Новости
6 марта • обновлено в 19:49
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

На Донбассе погиб один боец ООС, еще четверо ранены

Читать материал на украинском

В течение суток, 6 марта, на Донбассе погиб один украинский военнослужащий, еще четверо получили ранения.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, в результате подрыва БМП на неустановленном взрывном устройстве погиб один украинский защитник и трое получили ранения. Также в результате вражеских обстрелов ранен еще один боец.

Обстрелы оккупантов и подрыв БМП: на Донбассе погиб один боец, четверо – ранены

mil.gov.ua

Всего на протяжении суток вооруженные формирования РФ четыре раза нарушили режим прекращения огня. Противник вел огонь по украинским позициям из запрещенного минскими соглашениями вооружения – 120-мм и 82-мм минометов. Также обстрелы велись из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Террористы обстреливали позиции ООС возле Авдеевки, Песков и Зайцево.

Обстрелы оккупантов и подрыв БМП: на Донбассе погиб один боец, четверо – ранены

Как сообщал OBOZREVATEL, БМП с украинским военнослужащими подорвался в районе села Крымское Новоайдарского района Луганской области.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Донбасс ООС Вооруженные силы Украины
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
1
2
Смешно
1
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
снова повстанци.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
еще много таких случаев будет...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги