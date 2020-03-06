В течение суток, 6 марта, на Донбассе погиб один украинский военнослужащий, еще четверо получили ранения.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, в результате подрыва БМП на неустановленном взрывном устройстве погиб один украинский защитник и трое получили ранения. Также в результате вражеских обстрелов ранен еще один боец.

mil.gov.ua

Всего на протяжении суток вооруженные формирования РФ четыре раза нарушили режим прекращения огня. Противник вел огонь по украинским позициям из запрещенного минскими соглашениями вооружения – 120-мм и 82-мм минометов. Также обстрелы велись из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Террористы обстреливали позиции ООС возле Авдеевки, Песков и Зайцево.

Как сообщал OBOZREVATEL, БМП с украинским военнослужащими подорвался в районе села Крымское Новоайдарского района Луганской области.

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