В результате обстрела со стороны вооруженных формирований России на Донбассе погиб командир отделения взвода разведывательной роты 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского, 45-летний прапорщик Леонид Добрянский.

Как сообщается на странице бригады в Facebook, его контракт заканчивался в июле (чтобы посмотреть фото, проскролльте новость до конца).

"30-я ОМБр навсегда потеряла воина, надежного товарища, боевого собрата, преданного защитника Украины! Вчера, 13 июня, во время выполнения боевого задания отдал свою жизнь командир отделения взвода управления разведывательной роты, прапорщик Добрянский Леонид Цезарович с позывным "Старик". Он погиб от минно-взрывной травмы, не совместимой с жизнью. В июле ему исполнилось 46 лет", – сказано в сообщении.

Отмечается, что его контракт заканчивался через месяц и в июле он смог бы вернуться домой.

"Его контракт подходил к концу, и уже через месяц, в июле, он мог вернуться домой. Мечтал отпраздновать свадьбу своей единственной дочери и вернуться назад к своим сослуживцам. Но, к сожалению, не суждено", – подчеркнули в бригаде.

Сослуживцы заверили, что расплата за гибель Добрянского будет "быстрой и страшной".

Командование выразило соболезнования родным, близким и друзьям погибшего. У него остались жена и 24-летняя дочь.

45-летний Леонид Добрянский погиб 13 июня

Леонид Добрянский родился в Житомирской области, вместе с семьей жил в Киеве. В 1992 году проходил срочную службу, а в 1993-1994 годах окончил школу прапорщиков. До войны работал на авиационном заводе "Антонов".

С 2014 по 2015 годы воевал в составе 72-й ОМБр, а к 30-й ОМБр присоединился осенью 2015 года.

На Донбассе погиб 45-летний разведчик: опубликовано фото

На Донбассе погиб 45-летний разведчик: опубликовано фото

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 июня российские оккупанты на Донбассе убили одного украинского защитника и ранили еще двоих. В ответ наши воины также нанесли сокрушительный удар по террористам и ликвидировали троих из них. Еще двое боевиков получили ранения.