На Донбассе подорвались двое военных – ОТГ "Восток"

На Донбассе в среду, 23 сентября, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения.

Об этом сообщили на странице Оперативно-тактической группировки "Восток" в Facebook. Отмечается, что защитникам Украины предоставлена домедицинская помощь, их оперативно доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья воинов средней степени тяжести.

В сообщении также сказано, что на месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.

Оперативно-тактическая группировка "Восток" / Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 сентября вооруженные формирования России на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня. Несколько выстрелов из стрелкового оружия было произведено вблизи населенного пункта Пески. В результате обстрела один боец Вооруженных сил Украины получил пулевое ранение в ногу.