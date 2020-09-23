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На Донбассе подорвались двое военных – ОТГ "Восток"

Ольга Липич
Ольга Липич
Общество
3,3 т.

  • Двух военнослужащих из состава ООС госпитализировано с осколочными ранениями

  • Инцидент произошел в среду, 23 сентября, его детали устанавливаются

  • Состояние защитников Украины средней тяжести

На Донбассе подорвались двое военных. Источник: andriy-dubchak.com.ua

На Донбассе в среду, 23 сентября, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения.

Об этом сообщили на странице Оперативно-тактической группировки "Восток" в Facebook. Отмечается, что защитникам Украины предоставлена домедицинская помощь, их оперативно доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья воинов средней степени тяжести.

В сообщении также сказано, что на месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.

На Донбассе подорвались двое военных – ОТГ "Восток"

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 сентября вооруженные формирования России на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня. Несколько выстрелов из стрелкового оружия было замечено вблизи населенного пункта Пески. В результате обстрела один боец Вооруженных сил Украины получил пулевое ранение в ногу.

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