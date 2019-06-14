На Донбассе перекрыли воду: случилось ЧП

В Донецкой области произошло ЧП на водопроводе, из-за которого были уменьшены объемы подачи воды в Славянск, Краматоск и Дружковку, а Константиновка оказалась в полной изоляции.

Об этом сообщил в Facebook глава Донецкой областной ВГА Александр Куць. Он принес жителям региона свои извинения.

"Очередная авария на Втором Донецком водопроводе – изношенная система не выдерживает давления. Вода не успела дойти до Константиновки после устранения вчерашней аварии, как произошла новая. Ремонтные бригады "Воды Донбасса" уже приступили к восстановлению водопровода, обещают справиться до утра", – поделился Куць.

Иллюстрация rcmm.ru

По его словам, в отличие от Славянска, Краматорска и Дружковки, в Константиновке вода будет не раньше, чем через 12 часов после завершения восстановительных работ. Куць пообещал организовать для жителей подвоз воды.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе почти 4 млн человек могут остаться без воды из-за долгов со стороны оккупационной администрации РФ в Донецкой области.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!