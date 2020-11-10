На Донбассе открылись все КПВВ. Фото

Во вторник, 10 ноября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) в Донецкой и Луганской областях начали работу.

Об этом в Facebook сообщают пресс-службы Донецкой и Луганской областных государственных администраций.

"Все КПВВ Луганщины начали работу в 8:00. Так, на КПВВ в Золотом, Станице Луганской и Счастье начался пропуск людей через линию разграничения с подконтрольной украинской власти территории в 8:00", – отмечено в сообщении.

Пересечение граждан и транспортных средств будет происходить ежедневно с 8:00 до 16:00.

КПВВ в Луганской области Луганская ОГА

КПВВ в Луганской области Луганская ОГА

Луганская ОГА

В информации от Донецкой ОГА указано, что КПВВ "Гнутово", "Новотроицкое", "Марьинка", "Майорское" в Донецкой области также начали работу в восемь утра 10 ноября. Пропускные операции будут проводиться ежедневно в указанное выше время.

КПВВ в Донецкой области Донецкая ОГА

КПВВ в Донецкой области Донецкая ОГА

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская делегация в ТКГ заявила, что Россия пыталась сорвать восстановление работы КПВВ на Донбассе.