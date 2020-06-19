На Донбассе от пули снайпера погиб украинский воин: названо имя

На Донбасе в результате снайперского огня 18 июня погиб старший солдат Богдан Коваленко из 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы.

Об этом в пятницу, 19 июня, сообщило “Суспільне” со ссылкой на слова председателя Нововодолажской ОТГ, что на Харьковщине, Александра Есина. Трагедия произошла 18 июня около 22:00.

"Сегодня его только доставят в морг в Константиновку (Донецкой области), а завтра, может, только привезут сюда. Он всю жизнь жил в Новой Водолаге. Есть у него отец. Мать в прошлом году умерла. И есть бабушка", – сказал Есин.

Богдан Коваленко родился 2 января 1998 года в поселке Новая Водолага Харьковской области. В 2017 году его призвали на военную службу по контракту.

Был наводчиком-оператором 2-го разведывательного взвода 1-го механизированного батальона воинской части А-0693.

По словам Есина, поселковый совет поможет семье с расходами на погребение, часть – покроет Минобороны Украины. Он также добавил, что за средства местного бюджета планируют установить памятный знак и мемориальная доска.

Земляки Богдана Коваленко скорбят

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе погиб морпех Илья Струк из легендарного 503-го отдельного батальона морской пехоты.