На Донбассе образовались очереди на КПВВ: "Дій вдома" дало серьезный сбой

Утром 7 августа на двух пунктах пропуска на Донбассе образовались огромные очереди, которые были вызваны сбоем в работе приложения "Дій вдома"

Речь идет о КПВВ "Станица Луганская" и "Новотроицкое", сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на пресс-офицера Государственной пограничной службы в составе ООС Игоря Лизогуба.

На обоих пунктах собралось примерно по 100 человек, которые направлялись с временно оккупированных территорий.

"Мы эту ситуацию наблюдали. Не могу сказать причину, поскольку Госпогранслужба не администрирует это приложение. Да, сбой был. Были приняты меры, чтобы граждане быстрее пересекали линию разграничения, исходя из тех полномочий, которые у нас есть", – рассказал Лизогуб.

Он добавил, что ГПСУ предупредила органы местного самоуправления и полицию о том, что граждане идут на контролируемую территорию в соответствующие населенные пункты для дальнейшего решения вопроса об их обсервации или самоизоляции на местах.

"Видимо, сбои были везде, потому что действительно, и по "Станице Луганской" и по "Новотроицкому" были определенные проблемы. Впрочем, у нас из-за блокирования боевиками не так много людей сейчас едет. Со стороны временно оккупированной территории те, кто установил приложение "Дій вдома", вчера смогли пройти, некоторым гражданам пришлось немного подождать. Сейчас уже все наладилось. Еще идут люди, но большинство уже прошло", – добавила пресс-секретарь Донецкого пограничного отряда Валерия Карпиленко.

В Министерстве цифровой трансформации подтвердили, что сбой в приложении "Дій вдома" действительно был вызван ухудшением связи мобильного интернета.

"Почему-то, время от времени, на приграничной территории качество интернета сильно падает и это приводит к тому, что случаются перебои со связью с сервером", – пояснили в пресс-службе ведомства.

В министерстве уточнили, что позднее связь с сервером была восстановлена.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне террористы "Л/ДНР" на Донбассе отказались открывать пункты пропуска со своей стороны. В результате чего за два часа работы КПВВ "Станица Луганская" и "Марьинка" боевики не пропустили ни одного человека.