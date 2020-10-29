На Донбассе масштабная авария на водопроводе оставила без воды 75 тысяч человек

Из-за аварии на участке Второго Донецкого водопровода вблизи города Славянск полностью или частично без воды остались пять населенных пунктов, в которых проживает 75 000 человек.

Как сообщила пресс-служба Донецкой ОГА, специалисты КП "Компания "Вода Донбасса" уже начала ремонт магистрального водопровода диаметром 140 см. По состоянию на утро 29 октября водоснабжение было прекращено в Константиновке (частично), Дружковке (частично), селе Петровка, пгт. Щербиновка (частично) и пгт. Новгородское Торецкого городского совета.

"28 октября были проведены земляные работы, выполнен отвод ила и откачка воды у места порыва, установлена причина порыва – трещина длиной 250 мм. По состоянию на 8:00 29 октября продолжаются работы по откачке воды на месте порыва, после чего будут начаты сварочные работы. Ориентировочное время завершения ремонтных работ – в течение суток 29 октября", – сообщили в Донецкой ОГА.

Отмечается, что для ликвидации ЧП от КП "Компания "Вода Донбасса" было привлечено 20 работников и восемь единиц техники.

Напомним, что Второй Донецкий водопровод – главный источник водоснабжения для городов Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка, а также близлежащих сел и поселков. 20 км его коммуникаций находятся в аварийном состоянии и требуют замены.

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