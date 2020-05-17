На Донбассе ликвидирован террорист "Албанец": появились фото оккупанта

В зоне Операции Объединенных сил на Донбассе был ликвидирован российский террорист "ДНР" Руслан Гапуров ("Албанец").
Обстоятельства его гибели пока неизвестны, однако боевики утверждают, что это произошло 15 мая. Соответствующий скриншот сообщения в их паблике показал на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).
twitter.com/Shtirlitz53
twitter.com/Shtirlitz53
Отметим, что ликвидированный террорист был внесен в базу сайта "Миротворец". В его досье указано, что Гапурову было 52 года и он родился в российской республике Дагестан.
twitter.com/Shtirlitz53
#200_бригада или "гражданская" война— Анатолий Штирлиц (@Shtirlitz53) May 16, 2020
15.05.2020 г. Руслан "Албанец" Гапуров из Дагестана пошёл на концерт Кобзона. Умер от ран. Требует уточнения обстоятельства
За инфу спасибо @666_mancer pic.twitter.com/FdrBNKu8kU
Как писал OBOZREVATEL ранее, вооруженные формирования России шесть раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе 16 мая, но нарвались на мощный отпор и поплатились за такие действия.
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