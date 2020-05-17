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17 мая • обновлено в 14:57
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На Донбассе ликвидирован террорист "Албанец": появились фото оккупанта

5.3т
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В зоне Операции Объединенных сил на Донбассе был ликвидирован российский террорист "ДНР" Руслан Гапуров ("Албанец").

Обстоятельства его гибели пока неизвестны, однако боевики утверждают, что это произошло 15 мая. Соответствующий скриншот сообщения в их паблике показал на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

На Донбассе ликвидирован террорист "Албанец": появились фото оккупанта

twitter.com/Shtirlitz53

На Донбассе ликвидирован террорист "Албанец": появились фото оккупанта

twitter.com/Shtirlitz53

Отметим, что ликвидированный террорист был внесен в базу сайта "Миротворец". В его досье указано, что Гапурову было 52 года и он родился в российской республике Дагестан.

На Донбассе ликвидирован террорист "Албанец": появились фото оккупанта

twitter.com/Shtirlitz53

Как писал OBOZREVATEL ранее, вооруженные формирования России шесть раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе 16 мая, но нарвались на мощный отпор и поплатились за такие действия.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина Донецк
Теги
террористы "ДНР" Донбасс
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