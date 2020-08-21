На Донбассе "Л/ДНР" дважды нарушили перемирие: стреляли из пулемета

За прошедшие сутки, 20 августа, украинские военные на Донбассе зафиксировали два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В частности, в зоне ООС раздавались неприцельные выстрелы.

Об этом сообщили в штабе Операции Объединенных сил в Facebook. Отмечается, что выстрелы из пулемета большого калибра раздавались вблизи Авдеевки, а с автоматического станкового гранатомета противник выстрелил у Новоалександровки. Поскольку, как и в предыдущие дни, выстрелы были провокационными, то наши военнослужащие на них не реагировали и огонь в ответ не открывали.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

"Ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил остается полностью контролируемой украинским воинами. Следуя полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня, наши военнослужащие продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению", – сказано в сообщении.

С начала текущих суток, 21 августа, в полосах ответственности наших боевых бригад обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не отмечено, на всех участках фронта наблюдалась тишина.

"Наши воины продолжают выполнять поставленные задачи и находятся наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника", – отметили в ООС.

Операция Объединенных сил / Joint Forces Operation / Facebook

Операция Объединенных сил / Joint Forces Operation / Facebook

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