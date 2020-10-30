На Донбассе гражданский подорвался на гранате и погиб – ОБСЕ

Карина Бондаренко Общество 06:08, 30.10.2020

В Северодонецке Луганской области из-за взрыва ручной гранаты в подвале многоквартирного дома погиб 53-летний мужчина.

Трагедия произошла еще 14 октября, говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ за 29 октября.

Так, 27 октября 50-летняя жена погибшего рассказала наблюдателям СММ, что ее муж погиб в результате детонации устройства, с которым он работал в подвале.

Вскрытие показало, что гражданский скончался от полученных травм и кровопотери.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене (Австрия) обсудят нарушение режима тишины на Донбассе, в результате которого был ранен военный ВСУ.

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