На Донбассе гражданский подорвался на гранате и погиб – ОБСЕ

В Северодонецке Луганской области из-за взрыва ручной гранаты в подвале многоквартирного дома погиб 53-летний мужчина.

Трагедия произошла еще 14 октября, говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ за 29 октября.

Так, 27 октября 50-летняя жена погибшего рассказала наблюдателям СММ, что ее муж погиб в результате детонации устройства, с которым он работал в подвале.

Вскрытие показало, что гражданский скончался от полученных травм и кровопотери.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене (Австрия) обсудят нарушение режима тишины на Донбассе, в результате которого был ранен военный ВСУ.