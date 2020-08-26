На Донбассе два морпеха подорвались на мине: штаб ООС сообщил детали

Во вторник, 25 августа, в зоне боевых действий на Донбассе два морских пехотинца подорвались на вражеской мине ПОМ-2.

В результате взрыва они получили осколочные ранения и были госпитализированы, сообщили в пресс-службе штаба Операции Объединенных сил. Состояние их здоровья удовлетворительное.

"Предварительно установлено, что противопехотная мина была заброшена дистанционным методом. Такие провокации враг использует в Донецкой и Луганской областях", – сообщили в штабе ООС.

Отмечается, что больше нарушений в этот день зафиксировано не было.

На Донбассе два военнослужащих подорвались на мине Штаб ООС

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на Донбассе в результате обстрела террористов двое украинских военных получили осколочные ранения. В штабе ООС сообщили, что пострадал командир 137-го батальона Вадим Рымаренко и сержант этого подразделения.