На Донбассе два морпеха подорвались на мине: штаб ООС сообщил детали
Во вторник, 25 августа, в зоне боевых действий на Донбассе два морских пехотинца подорвались на вражеской мине ПОМ-2.
В результате взрыва они получили осколочные ранения и были госпитализированы, сообщили в пресс-службе штаба Операции Объединенных сил. Состояние их здоровья удовлетворительное.
"Предварительно установлено, что противопехотная мина была заброшена дистанционным методом. Такие провокации враг использует в Донецкой и Луганской областях", – сообщили в штабе ООС.
Отмечается, что больше нарушений в этот день зафиксировано не было.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на Донбассе в результате обстрела террористов двое украинских военных получили осколочные ранения. В штабе ООС сообщили, что пострадал командир 137-го батальона Вадим Рымаренко и сержант этого подразделения.