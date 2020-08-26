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На Донбассе два морпеха подорвались на мине: штаб ООС сообщил детали

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
2,2 т.
На Донбассе два морских пехотинца подорвались на мине

На Донбассе два морских пехотинца подорвались на мине. censor.net.ua

Во вторник, 25 августа, в зоне боевых действий на Донбассе два морских пехотинца подорвались на вражеской мине ПОМ-2.

В результате взрыва они получили осколочные ранения и были госпитализированы, сообщили в пресс-службе штаба Операции Объединенных сил. Состояние их здоровья удовлетворительное.

"Предварительно установлено, что противопехотная мина была заброшена дистанционным методом. Такие провокации враг использует в Донецкой и Луганской областях", – сообщили в штабе ООС.

Отмечается, что больше нарушений в этот день зафиксировано не было.

На Донбассе два военнослужащих подорвались на мине

На Донбассе два военнослужащих подорвались на мине Штаб ООС

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на Донбассе в результате обстрела террористов двое украинских военных получили осколочные ранения. В штабе ООС сообщили, что пострадал командир 137-го батальона Вадим Рымаренко и сержант этого подразделения.

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