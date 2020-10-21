На Донбассе для встречи "слуг народа" вывели военный транспорт. Фото

В Константиновку Донецкой области прибыл военный транспорт для встречи народных депутатов от партии "Слуга народа".

Его разместили на городском железнодорожном вокзале, сообщил Telegram-канал Pavlovsky News.

"Специальными бусами в сопровождении их будут развозить (народных депутатов – ред.) по прифронтовой зоне. Военные отказываются что-либо комментировать. Поезд "Интерсити", которым едут депутаты из Киева, прибывает на станцию в 12:46", – говорится в сообщении.

Позже журналисты заявили: будут ли спецтранспортом перевозить "слуг народа", неизвестно.

"Будут ли им перевозить депутатов – военные не уточняют. Режим особой секретности", – говорится в сообщении.

Сообщение о встрече "слуг народа" в соцсети Telegram Pavlovsky News

Сообщение о встрече "слуг народа" в соцсети Telegram Pavlovsky News

На жд вокзал в Константиновке подогнали военный транспорт Telegram Pavlovsky News

Железнодорожный вокзал в Константиновке Telegram Pavlovsky News

На жд вокзал в Константиновке подогнали военный транспорт Telegram Pavlovsky News

На жд вокзал в Константиновке подогнали военный транспорт Telegram Pavlovsky News

На жд вокзал в Константиновке подогнали военный транспорт Telegram Pavlovsky News

На жд вокзал в Константиновке подогнали военный транспорт

Как сообщил OBOZREVATEL, "Слуги народа" будут находиться на Донбассе в течение двух дней. Они разделятся на группы по 10-12 человек и отправятся с конкретными бригадами на места их дислокации, где собираются ночевать. Во время поездки депутаты от монобольшинства планируют узнать о том, что реально происходит на этой территории.