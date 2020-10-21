На Донбассе для встречи "слуг народа" вывели военный транспорт. Фото
21 октября 120 нардепов от фракции "Слуга народа" отправились на Донбасс
Поездку они профинансировали за свой счет
Парламентарии запланировали общение с военными, представителями ОБСЕ, местным населением и ночлег на позициях ВСУ
В Константиновку Донецкой области прибыл военный транспорт для встречи народных депутатов от партии "Слуга народа".
Его разместили на городском железнодорожном вокзале, сообщил Telegram-канал Pavlovsky News.
"Специальными бусами в сопровождении их будут развозить (народных депутатов – ред.) по прифронтовой зоне. Военные отказываются что-либо комментировать. Поезд "Интерсити", которым едут депутаты из Киева, прибывает на станцию в 12:46", – говорится в сообщении.
Позже журналисты заявили: будут ли спецтранспортом перевозить "слуг народа", неизвестно.
"Будут ли им перевозить депутатов – военные не уточняют. Режим особой секретности", – говорится в сообщении.
Как сообщил OBOZREVATEL, "Слуги народа" будут находиться на Донбассе в течение двух дней. Они разделятся на группы по 10-12 человек и отправятся с конкретными бригадами на места их дислокации, где собираются ночевать. Во время поездки депутаты от монобольшинства планируют узнать о том, что реально происходит на этой территории.