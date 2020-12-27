На Донбассе боевики трижды нарушили перемирие: ВСУ ответили

В течение суток, 27 декабря, пророссийские боевики на Донбассе трижды нарушили перемирие, украинские воины оказали им достойный отпор.

Об этом сообщила пресс-служба Операции Объединенных сил в Facebook. В целом в большинстве районов ответственности наших бригад режим тишины соблюдался (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Боевики открывали огонь в сторону украинских позиций из стрелкового оружия недалеко от Марьинки.

Также вражескую огневую активность заметили неподалеку Авдеевки. Здесь для корректировки огня из гранатометов различных систем враг применил БПЛА.

"Оперативные действия наших средств РЭБ остановили дальнейшее использование беспилотника после пересечения линии разграничения", – говорится в сообщении.

На многочисленные обстрелы противника украинские военные предоставили адекватный ответ. Среди наших защитников боевых потерь и ранений нет.

Также в пресс-службе ООС сообщили, что за сутки саперы ГСЧС разминировали в зоне боевых действий почти 2 гектара территории и передали на уничтожение 32 взрывоопасных предмета.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что 25 декабря вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Террористы обстреляли мирное население.

Все нарушения зафиксировали неподалеку Водяного, что на Приазовье. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.